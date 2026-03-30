Ardenn’ Plages

Lac de bairon Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Ardenn’Plages revient sur la base de loisirs de Bairon ! Du lundi au samedi de 14h à 16h30, du sport, des animations festives, des initiations à des activités insolites et des stands de prévention. Un programme riche et varié pour s’amuser petits et grands, 100% gratuit (boxe, pétanque, tir à l’arc, karaté…). A proximité directe du lac, sur la plage (proche parking, restauration, sanitaires et commerces).

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Lac de bairon Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est

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English :

Ardenn’Plages returns to the Bairon leisure park! From Monday to Saturday, 2pm to 4:30pm, sports, festive events, introductions to unusual activities and prevention stands. A rich and varied program to entertain young and old, 100% free of charge (boxing, pétanque, archery, karate…). Right next to the lake, on the beach (close to parking, restaurants, toilets and shops).

L’événement Ardenn’ Plages Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-03-27 par Ardennes Tourisme