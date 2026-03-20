Louvergny en musiques

Eglise Saint-Nicaise Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-11 2026-08-13

1ére édition du festival LOUVERGNY EN MUSIQUESLe festival de Louvergny, créé en 1994, devient en 2025 le festival LOUVERGNY EN MUSIQUES avec 5 concerts à l’église de Louvergny, village tout proche du lac de Bairon. Programme classique et jazz .

.

Eglise Saint-Nicaise Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est louvergny-en-musiques@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st edition of the LOUVERGNY EN MUSIQUES festivalThe Louvergny festival, created in 1994, became the LOUVERGNY EN MUSIQUES festival in 2025, with 5 concerts at the church of Louvergny, a village near the Lac de Bairon. Classical and jazz program.

L’événement Louvergny en musiques Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme