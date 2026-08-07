ARE YOU EXPERIENCED ? #7 LE METRONUM Toulouse
jeudi 29 octobre 2026 · LE METRONUM · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ARE YOU EXPERIENCED ? #7
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Are You Experienced revient cette fois-ci avec une édition spéciale dédiée aux artistes féminines, dont la singulière Leïla Martial, artiste aux multiples talents, ainsi que d’autres invitées que nous vous annoncerons bientôt.
Même concept un concert d’improvisation singulier où plusieurs artistes se retrouvent sur la scène de la Music Box pour des échanges musicaux intimistes. Les invitées apportent trois mélodies, tenues secrètes jusqu’au moment du partage. De cette rencontre naît une création unique, imaginée et orchestrée par Gérald Toto lui-même. 8 .
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Are You Experienced returns this time with a special edition dedicatedto female artists, including the unique Le%EFla Martial, a multi-talented artist, as well as other guests whom we’ll announce soon.
L’événement ARE YOU EXPERIENCED ? #7 Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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