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Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Mohammed Arkoun · Paris

Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Mohammed Arkoun
Adresse
74 rue Mouffetard
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Vous avez aimé, détesté un livre ? Vous êtes à la recherche de suggestions ?

L’Arène des lettres est le lieu idéal pour partager ses lectures et étancher sa soif de découvertes ; il y en a pour tous les goûts !

Salle du 2e étage

Moment de partage avec vos bibliothécaires
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard  75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun


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