Argentan à travers ses cartes postales Place du marché Argentan

Découvrez Argentan à travers ses cartes postales anciennes. Chaque image permet d’évoquer l’histoire des lieux, leur aspect passé, ce qui a changé ou disparu, et d’explorer l’histoire fascinante de la carte postale. Une visite originale pour voyager dans le temps et redécouvrir la ville autrement.
Lundi 20 juillet 10h30
Chapelle Saint-Nicolas Place du marché Argentan
Tout public à partir de 8 ans
Durée 1h30
Réservation obligatoire
Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .
