Argentan à travers ses cartes postales Place du marché Argentan

Argentan à travers ses cartes postales

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Découvrez Argentan à travers ses cartes postales anciennes. Chaque image permet d’évoquer l’histoire des lieux, leur aspect passé, ce qui a changé ou disparu, et d’explorer l’histoire fascinante de la carte postale. Une visite originale pour voyager dans le temps et redécouvrir la ville autrement.

Lundi 20 juillet 10h30

Chapelle Saint-Nicolas Place du marché Argentan

Tout public à partir de 8 ans

Durée 1h30

Réservation obligatoire

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Argentan à travers ses cartes postales

L’événement Argentan à travers ses cartes postales Argentan a été mis à jour le 2026-03-06 par Terres d’Argentan Intercom