Argentan d’autrefois Les anciens commerces Place du marché Argentan

Partez pour une visite inédite à Argentan à la découverte des anciens commerces qui ont façonné la ville. Ici, ce sont les habitants qui prennent la parole partagez vos souvenirs, vos anecdotes et vos histoires liées aux magasins d’antan.

La guide vous accompagnera avec quelques cartes postales anciennes, pour évoquer l’histoire des lieux et stimuler la mémoire collective. Une visite conviviale et participative, où l’échange et la parole des habitants sont au cœur de l’expérience.

La promenade se terminera autour d’un verre de l’amitié, pour prolonger les souvenirs et les discussions dans une ambiance chaleureuse.

Samedi 6 juin à 14h30

Tout public à partir de 8 ans

Durée 2h

Réservation obligatoire

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie

