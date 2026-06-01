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Argile passion, Espace André Chamson, Alès

Argile passion, Espace André Chamson, Alès

Argile passion, Espace André Chamson, Alès lundi 8 juin 2026.

Lieu : Espace André Chamson

Adresse : 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Argile passion 8 – 12 juin Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T13:30:00+02:00 – 2026-06-08T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T13:30:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 27 30 52 22 »}]
Les adhérents de l’association L’Art Cévenol présentent des œuvres délicates et des volumes audacieux, capturant l’émotion et le mouvement dans la matière. Association Sculpture

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