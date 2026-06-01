Concert d’orgue, Temple d’Alès, Alès
Concert d’orgue, Temple d’Alès, Alès dimanche 7 juin 2026.
Concert d’orgue Dimanche 7 juin, 18h30 Temple d’Alès Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T18:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T18:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00
Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Proposé par l’Entraide Protestante de la Région Alésienne, avec Frédéric Muñoz. Au programme : Haendel, Ravel, Mozart, Bach, Mahler, Bizet. Concert Musique
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