Concert d’orgue, Temple d’Alès, Alès

Concert d’orgue Dimanche 7 juin, 18h30 Temple d’Alès Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T18:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Proposé par l’Entraide Protestante de la Région Alésienne, avec Frédéric Muñoz. Au programme : Haendel, Ravel, Mozart, Bach, Mahler, Bizet. Concert Musique