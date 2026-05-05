Les Mercredis du Pôle » Bouquet éternel « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
Les Mercredis du Pôle » Bouquet éternel « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès mercredi 10 juin 2026.
Les Mercredis du Pôle » Bouquet éternel » Mercredi 10 juin, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Les Mercredis au jardin » Bouquet éternel «
Mercredi 10 juin 2026 de 14h à 16h
Les enfants apprendront à tisser de belles fleurs en laine. Chaque participant repartira avec son bouquet unique à exposer fièrement !
Enfants 6 – 10 ans / Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30
GRATUIT
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]
Atelier au jardin atelier enfant
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