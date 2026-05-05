Conférence « Louis XIV et les Protestants », Le Capitole, Alès

Conférence « Louis XIV et les Protestants » Mardi 2 juin, 09h00 Le Capitole Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Le Capitole Place de l’Hôtel de ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Par Dominique Biloghi, dans le cadre du CADREF