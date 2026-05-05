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Printemps du Livre, Visa 2000, Alès

Printemps du Livre, Visa 2000, Alès

Printemps du Livre, Visa 2000, Alès lundi 1 juin 2026.

Lieu : Visa 2000

Adresse : 30 rue des Acacias, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Printemps du Livre Lundi 1 juin, 09h00 Visa 2000 Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00

Présence d’un éditeur, de plusieurs auteurs régionaux, dédicaces, livres de seconde main, lectures de texte du challenge « Dis moi dix mots », un hommage à Alphonse Daudet, suivi d’un débat avec les auteurs sur le thème « Littérature d’hier/Littérature d’Aujourd’hui’, lectures de contes…

Visa 2000 30 rue des Acacias, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Organisé par l’association Visa 2000.

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