Soirée “très” dansante, Urban Parc, Alès
Soirée “très” dansante, Urban Parc, Alès samedi 30 mai 2026.
Soirée “très” dansante Samedi 30 mai, 20h00 Urban Parc Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00
Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 43 35 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.urbanparc.fr »}]
House Party, initiations danse, DJing et DJ set.
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