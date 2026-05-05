Soirée “très” dansante, Urban Parc, Alès

Soirée “très” dansante Samedi 30 mai, 20h00 Urban Parc Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 43 35 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.urbanparc.fr »}]

House Party, initiations danse, DJing et DJ set.