L’INSPECTEUR TOUTOU, Conservatoire Maurice André – Site d’Alès, Alès
L’INSPECTEUR TOUTOU, Conservatoire Maurice André – Site d’Alès, Alès mardi 2 juin 2026.
L’INSPECTEUR TOUTOU Mardi 2 juin, 18h30 Conservatoire Maurice André – Site d’Alès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Dans cette pièce rocambolesque, l’inspecteur Toutou est sollicité par des personnages de contes populaires pour mener l’enquête.
Ce chien, un tantinet ballot, est assisté par le génie du fameux miroir magique qui prend un malin plaisir à se jouer de lui. Il va ainsi enchaîner les bévues, allant jusqu’à provoquer des catastrophes qui vont chambouler le destin convenu de ces personnages notoires.
Heureusement que la fée Rutabaga, dotée de sa baquette magique est là pour réparer ses bêtises !
Classes de : Claire Montagnier, théâtre
Conservatoire Maurice André – Site d’Alès 15 quai Boissier de Sauvages, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 92 20 80 https://www.facebook.com/CRIAlesAgglo/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 92 20 8 »}] 15 Quai Boissier de Sauvage 30100 Alès
de Pierre Gaspari Pierre Gaspari théâtre
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