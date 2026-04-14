Les Mercredis du Pôle » Cyanotype fête des mères » Mercredi 27 mai, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Les Mercredis au jardin » Cyanotype fête des mères «

Mercredi 27 mai 2026 de 14h à 16h

Rejoins-nous pour un atelier créatif où tu pourras réaliser une oeuvre unique pour célébrer ta maman. Mais Chut ! C’est une surprise… Nous ne pouvons pas en dire trop !

Enfants 6 – 8 ans / Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30

GRATUIT

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

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