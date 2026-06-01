Exposition collective de peintures et d’illustrations, Bar Le Prolé, Alès

Exposition collective de peintures et d’illustrations 11 – 28 juin Bar Le Prolé Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T09:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Des jeux vidéo seront à tester lors du vernissage, jeudi 11 juin à 18h.

Bar Le Prolé 32 rue Beauteville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 52 08 85 https://www.facebook.com/barleproleales

Avec les artistes Mathieu Sabran, alias SABRANOVSKI, et Coline Sauvand.