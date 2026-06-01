Exposition collective de peintures et d’illustrations, Bar Le Prolé, Alès
Exposition collective de peintures et d’illustrations, Bar Le Prolé, Alès jeudi 11 juin 2026.
Exposition collective de peintures et d’illustrations 11 – 28 juin Bar Le Prolé Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T09:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00
Des jeux vidéo seront à tester lors du vernissage, jeudi 11 juin à 18h.
Bar Le Prolé 32 rue Beauteville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 52 08 85 https://www.facebook.com/barleproleales
Avec les artistes Mathieu Sabran, alias SABRANOVSKI, et Coline Sauvand.
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