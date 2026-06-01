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Exposition collective de peintures et d’illustrations, Bar Le Prolé, Alès

Exposition collective de peintures et d’illustrations, Bar Le Prolé, Alès

Exposition collective de peintures et d’illustrations, Bar Le Prolé, Alès jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Bar Le Prolé

Adresse : 32 rue Beauteville, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Exposition collective de peintures et d’illustrations 11 – 28 juin Bar Le Prolé Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T09:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Des jeux vidéo seront à tester lors du vernissage, jeudi 11 juin à 18h.

Bar Le Prolé 32 rue Beauteville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 52 08 85 https://www.facebook.com/barleproleales
Avec les artistes Mathieu Sabran, alias SABRANOVSKI, et Coline Sauvand.

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