Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès
Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès mardi 2 juin 2026.
Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 2 juin – 6 octobre, les mardis Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Gard
5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T16:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T16:30:00+02:00 – 2026-10-06T17:30:00+02:00
Proposé par l’Association civile de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès, sur le thème « 3000 ans d’histoire(s) en une heure » à travers son histoire, son architecture et ses décors.
Réservation par téléphone.
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 08 42 »}]
« 3000 ans d’histoire(s) en une heure » Histoire
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