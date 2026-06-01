Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 2 juin – 6 octobre, les mardis Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T16:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T16:30:00+02:00 – 2026-10-06T17:30:00+02:00

Proposé par l’Association civile de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès, sur le thème « 3000 ans d’histoire(s) en une heure » à travers son histoire, son architecture et ses décors.

Réservation par téléphone.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 08 42 »}]

« 3000 ans d’histoire(s) en une heure » Histoire