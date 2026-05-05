Lecture de Lionnel Astier, Le Capitole, Alès

Lecture de Lionnel Astier Mardi 2 juin, 19h30 Le Capitole Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T19:30:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T19:30:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00

À l’invitation du Rotary Club Alès-Cévennes.

Le Capitole Place de l’Hôtel de ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://rotary-alescevennes.myassoc.org/billetterie »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 36 51 19 99 »}, {« type »: « email », « value »: « rotaryales@gmail.com »}]

Le comédien et auteur lira La petite cuisine du désert, où il introduira ses deux pièces de théâtre (La Nuit des Camisards et Elise, la colère de Dieu).