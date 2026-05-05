Les Mercredis du Pôle » Suspension magique « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
Les Mercredis du Pôle » Suspension magique « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès mercredi 3 juin 2026.
Les Mercredis du Pôle » Suspension magique » Mercredi 3 juin, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Les Mercredis au jardin » Suspension magique «
Mercredi 03 juin 2026 de 14h à 16h
Rejoignez-nous pour un moment inoubliable où vos petits artistes pourront créer leur propre mobile nature en utilisant de l’argile auto-durcissante.
Enfants 6 – 10 ans / Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30
GRATUIT
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]
Atelier au jardin atelier enfant
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