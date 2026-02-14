Festival Les Passeurs de Livres, Parking du Gardon, Alès
Festival Les Passeurs de Livres, Parking du Gardon, Alès jeudi 4 juin 2026.
Festival Les Passeurs de Livres 4 – 6 juin Parking du Gardon Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Parking du Gardon avenue carnot 30100 alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lespasseursdelivres.fr/ »}]
Le thème « Difficiles libertés » est au cœur de cette édition.