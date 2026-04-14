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Grande dégustation des vins des terroirs cévenols, Les Châtaigniers, Alès

Grande dégustation des vins des terroirs cévenols, Les Châtaigniers, Alès

Grande dégustation des vins des terroirs cévenols, Les Châtaigniers, Alès mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Les Châtaigniers

Adresse : 35 rue Soubeyranne, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : 25 €

Grande dégustation des vins des terroirs cévenols Mercredi 10 juin, 19h00 Les Châtaigniers Gard

25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Au profit des œuvres sociales du Lions Club Alès Vallées des Gardons.

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Dégustations avec une quinzaine de domaines, cocktail dinatoire, grillades.

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