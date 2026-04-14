Grande dégustation des vins des terroirs cévenols, Les Châtaigniers, Alès

Grande dégustation des vins des terroirs cévenols Mercredi 10 juin, 19h00 Les Châtaigniers Gard

25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Au profit des œuvres sociales du Lions Club Alès Vallées des Gardons.

Les Châtaigniers 35 rue Soubeyranne, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 11 10 95 »}, {« type »: « email », « value »: « lionsclub.alesvdg@gmail.com »}]

Dégustations avec une quinzaine de domaines, cocktail dinatoire, grillades.