Grande dégustation des vins des terroirs cévenols, Les Châtaigniers, Alès
Grande dégustation des vins des terroirs cévenols, Les Châtaigniers, Alès mercredi 10 juin 2026.
Grande dégustation des vins des terroirs cévenols Mercredi 10 juin, 19h00 Les Châtaigniers Gard
25 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Au profit des œuvres sociales du Lions Club Alès Vallées des Gardons.
Les Châtaigniers 35 rue Soubeyranne, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 11 10 95 »}, {« type »: « email », « value »: « lionsclub.alesvdg@gmail.com »}]
Dégustations avec une quinzaine de domaines, cocktail dinatoire, grillades.
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