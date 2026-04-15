Le Soleil, notre fabuleuse étoile, École municipale d’Astronomie, Alès

Le Soleil, notre fabuleuse étoile Mercredi 24 juin, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Sur une après-midi de 14h30 à 17h00 l’École d’Astronomie propose un atelier destiné aux enfants à partir de 8 ans sur la découverte de notre étoile le Soleil avec au programme et selon les conditions météo :

Fabrication d’un cadran solaire

Observation à l’aide d’une lunette spécialement conçue pour le Soleil

Séance découverte au planétarium

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=94418885 »}]

Atelier de découverte de l’Astronomie science astronomie