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Le Soleil, notre fabuleuse étoile, École municipale d’Astronomie, Alès

Le Soleil, notre fabuleuse étoile, École municipale d’Astronomie, Alès

Le Soleil, notre fabuleuse étoile, École municipale d’Astronomie, Alès mercredi 24 juin 2026.

Lieu : École municipale d’Astronomie

Adresse : Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : 5€

Le Soleil, notre fabuleuse étoile Mercredi 24 juin, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Sur une après-midi de 14h30 à 17h00 l’École d’Astronomie propose un atelier destiné aux enfants à partir de 8 ans sur la découverte de notre étoile le Soleil avec au programme et selon les conditions météo :

  • Fabrication d’un cadran solaire

  • Observation à l’aide d’une lunette spécialement conçue pour le Soleil

  • Séance découverte au planétarium

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Atelier de découverte de l’Astronomie science astronomie

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