Conférence : « Le chemin de Régordane, une route à péage au Moyen Âge », Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium, Alès

Conférence : « Le chemin de Régordane, une route à péage au Moyen Âge » Mercredi 24 juin, 17h00 Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T17:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T17:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:30:00+02:00

Présentée par Mireille Pluchard, écrivaine passionnée d’histoire, cette conférence ne traitera pas du célèbre chemin de grande randonnée, le GR 700, mais se concentrera sur les origines de cette route qui reliait Paris au Bas-Languedoc et comptait au moins 140 changeurs de monnaie.

Accès Libre

Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.ales.fr/sortir-bouger/science-nature/pole-culturel-scientifique-de-rochebelle https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique

Organisée par l’Académie Cévenole & Animée par Mireille Pluchard conférence gratuit