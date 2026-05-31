Le centre nautique fête ses 20 ans, Centre nautique Le Toboggan, Alès

Le centre nautique fête ses 20 ans 22 – 28 juin Centre nautique Le Toboggan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T08:00:00+02:00 – 2026-06-22T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Du lundi 22 au vendredi 26, le public profitera de petits-déjeuners, jeux de la roue, blind test et casiers mystères. Puis, la fête débutera réellement le vendredi soir, à 20h, avec un spectacle de natation synchronisée.

Les 27 et 28, le public retrouvera des structures gonflables, 4 lignes de nage libre, des jeux en extérieur (Sumo, jeu de l’Oie, pêche aux canards), ainsi que des foodtrucks.

Le samedi 27, un parcours ludique pour les enfants (jusqu’à 10 ans) sera proposé de 9h30 à 12h30. L’après-midi, une plongée dans l’univers sous-marin sera proposée grâce à la réalité virtuelle (dès 10 ans). En soirée, un aquagym géant et une soirée DJ rassembleront les participants.

Enfin, dimanche 28, le parcours enfant fera son retour de 10h à 13h. Puis, de 14h à 19h, deux “compétitions” seront organisées : le triathlon aquatique (aquabike, course en eau profonde avec ceinture et natation), ainsi que le défi d’endurance visant à parcourir le plus de distance possible. Par ailleurs, des photos subaquatiques agrémenteront un décor installé dans le petit bassin.

Centre nautique Le Toboggan Quai de la brigade du Languedoc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 91 20 70 »}]

De nombreuses animations pour petits et grands afin de célébrer cet anniversaire.