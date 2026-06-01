Les petits solistes – Épisode 3, Conservatoire Maurice André – Site d’Alès, Alès

Les petits solistes – Épisode 3 Lundi 22 juin, 18h00 Conservatoire Maurice André – Site d’Alès Gard

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T18:00:00+02:00 – 2026-06-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-22T18:00:00+02:00 – 2026-06-22T19:00:00+02:00

Conservatoire Maurice André – Site d’Alès 15 quai Boissier de Sauvages, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 92 20 80 https://www.facebook.com/CRIAlesAgglo/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 92 20 80 »}] 15 Quai Boissier de Sauvage 30100 Alès

Concert des élèves 1er cycle des classes de Claire Gazelle – trompette, François Rouveyrol – clarinette, Christophe Castel – trombone, Jean-Marc Pongy – saxophone & l’orchestre des Péquélets