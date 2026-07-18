Ariane Brodier Bonne Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Ariane Brodier Bonne

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02 21:30:00

Date(s) :

2027-04-02

Un homme bon, c’est une qualité. Une femme bonne… c’est tout de suite plus compliqué.

Sept ans après “Mytho” son spectacle sur la Mythologie Grecque mis en scène par Jarry, Ariane Brodier revient avec Bonne, un one-woman-show mordant mis en scène par Kevin Levy.

Elle y démonte avec humour et tendresse toutes les étiquettes qu’on colle aux femmes bonne mère, bonne copine, bonne a tout faire, bonne à marier… ou juste “bonne” ?

Dans ce spectacle plus personnel, Ariane se dévoile, partage ses contradictions, ses expériences, ses fêlures aussi — toujours avec autodérision et franchise.

Et si on arrêtait de vouloir être bonne partout, pour simplement être soi ?

Placement libre assis.Tout public

18 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

A good man—that’s a quality. A good woman? That’s immediately more complicated.

Seven years after *Mytho*, her show on Greek mythology directed by Jarry, Ariane Brodier returns with *Bonne*, a biting one-woman show directed by Kevin Levy.

In it, she humorously and tenderly debunks all the labels we pin on women: good mother, good friend, good at everything, good for marriage… or just “good”?

In this more personal show, Ariane opens up, sharing her contradictions, her experiences, and her flaws as well—always with self-deprecating humor and candor.

What if we stopped trying to be “good” at everything, and just focused on being ourselves?

Unreserved seating.

L’événement Ariane Brodier Bonne Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH