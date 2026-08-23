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AGENDA · Montauban

Ariane brodier dans BONNE l’Espace VO Montauban

jeudi 5 novembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
18 18 20

Montauban

Ariane brodier dans BONNE

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 21:00:00
fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :
2026-11-05

Un homme bon, c’est une qualité.Une femme bonne… c’est tout de suite plus compliqué.
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : Ariane brodier dans BONNE

Being a good man is a quality. Being a good woman… that’s immediately more complicated.

L’événement Ariane brodier dans BONNE Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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