Arielle Beck, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Arielle Beck Dimanche 29 novembre, 17h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:50:00+01:00

Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:50:00+01:00

Piano

Le monde musical ne tarit pas d’éloges sur Arielle Beck. Cette toute jeune femme, qui vient d’être nommée « Révélation soliste instrumentale » aux Victoires de la musique 2026, est à l’orée d’une magnifique carrière. À 9 ans, Arielle Beck remporte le Concours international Jeune Chopin, présidé par Martha Argerich, avant de poursuivre son apprentissage auprès d’Igor Lazko puis au CNSM de Paris, où elle est admise en 2023, à 14 ans. Depuis, elle enchaîne les débuts dans les festivals et les grandes salles françaises, suscitant chaque fois l’enthousiasme de la critique et du public. Elle a gravé en 2025 son premier disque : elle y complète les Humoreske schumaniennes et les Klavierstücke op. 76 de Brahms de l’une de ses propres compositions, des variations sur le thème des Bunte Blätter de Schumann. Immensément douée, la pianiste impressionne par sa maturité (une réflexion qui a plutôt tendance à l’agacer un peu !). Conjuguant délicatesse et force d’incarnation sans la moindre fausse note, elle conquiert par le mélange d’autorité et de douceur qu’elle dégage.

Programme

Ludwig van Beethoven, Sonate n° 15 en ré majeur op. 28, dite « Pastorale »

Félix Mendelssohn

Rondo capriccioso en mi majeur op. 14

Romances sans paroles op. 19 n° 1 et n° 5

Romances sans paroles op. 30 n° 4 et n° 6

Frédéric Chopin, Sonate pour piano n° 3 en si mineur op. 58

Sergueï Prokofiev, Sonate pour piano n° 4 en ut mineur op. 29

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700314-arielle-beck »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-arielle-beck-85311 »}]

L’esprit du piano Piano