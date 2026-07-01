La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier, Jardins de la Mairie, Bordeaux

Informations pratiques

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier Vendredi 17 juillet, 14h30 Jardins de la Mairie Gironde

Gratuit, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T15:30:00+02:00

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier

La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?

La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.

Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).

Découvrez des plantes aromatiques incontournables en cuisine et faciles à cultiver. Un geste simple pour un jardin durable : apprenez à multiplier vos plantes aromatiques. Un atelier pratique pour apprendre à bouturer vos aromatiques et enrichir votre jardin.

Jardins de la Mairie Hôtel de ville, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

Mon jardin d’aromatiques : culture et bouturage maison jardinier

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