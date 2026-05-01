Ariodante • le film musical avec Les Arts Florissants La Ferté-Saint-Aubin
Ariodante • le film musical avec Les Arts Florissants La Ferté-Saint-Aubin samedi 23 mai 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Ariodante • le film musical avec Les Arts Florissants
107bis Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ariodante le film musical avec Les Arts Florissants. L’opéra Ariodante est souvent considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du compositeur baroque Haendel. Mais en plus des tubes inoubliables, l’intrigue est aussi riche qu’un scénario hollywoodien.
Un film joyeux et positif, une belle soirée musicale et conviviale.
Ariodante à La Ferté-Saint-Aubin le film musical avec Les Arts Florissants
Découvrez le chef-d’oeuvre de Haendel au cinéma !
Avec Lea Desandre, William Christie, et Les Arts Florissants
L’opéra Ariodante est souvent considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du compositeur baroque Haendel. Mais en plus des tubes inoubliables, l’intrigue est aussi riche qu’un scénario hollywoodien amour passionnel, trahison, injustice, désespoir… et même, un happy end !
Ne manquez pas le chef-d’œuvre de Haendel avec les Arts Florissants pour la première fois au cinéma. 6 .
107bis Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 82 85 85
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English :
Ariodante the musical film with Les Arts Florissants. The opera Ariodante is often considered one of Baroque composer Handel’s greatest masterpieces. But as well as unforgettable hits , the plot is as rich as a Hollywood screenplay.
L’événement Ariodante • le film musical avec Les Arts Florissants La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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