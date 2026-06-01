Arizona Dream, La Source, Roncq

Arizona Dream Jeudi 18 juin, 19h30 La Source Nord

4€ – Billetterie sur place auprès du Cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

Axel, jeune New-Yorkais rêveur, plonge dans les délires fantasques d’une famille excentrique en Arizona. Une fable onirique et mélancolique inoubliable sur le désir d’envol et la quête de liberté, sublimée par la musique culte de Goran Bregovic et d’Iggy Pop.

Intervenant : Rémi Boiteux, journaliste cinéma et musique

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/516/arizona-dream »}]

de Emir Kusturica (USA/France, 1993, 2h21, vostf) avec Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Lili Taylor, Vincent Gallo film rdv cinéma