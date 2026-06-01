Arizona Dream, La Source, Roncq
Arizona Dream, La Source, Roncq jeudi 18 juin 2026.
Arizona Dream Jeudi 18 juin, 19h30 La Source Nord
4€ – Billetterie sur place auprès du Cinéma
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00
Axel, jeune New-Yorkais rêveur, plonge dans les délires fantasques d’une famille excentrique en Arizona. Une fable onirique et mélancolique inoubliable sur le désir d’envol et la quête de liberté, sublimée par la musique culte de Goran Bregovic et d’Iggy Pop.
Intervenant : Rémi Boiteux, journaliste cinéma et musique
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/516/arizona-dream »}]
de Emir Kusturica (USA/France, 1993, 2h21, vostf) avec Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Lili Taylor, Vincent Gallo film rdv cinéma
À voir aussi à Roncq (Nord)
- L’armée des ombres, La Source, Roncq 4 juin 2026
- Samedi et vous ? « Il fallait que vous soyez tous là », François Laërte,, La Source, Roncq 6 juin 2026
- Mosaïque – concert de la Philharmonie, La Source, Roncq 7 juin 2026
- Exposition des ateliers enfants par l’association Arts Plastiques, La Source, Roncq 9 juin 2026
- Restitution des ateliers adultes par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq 10 juin 2026