L’armée des ombres, La Source, Roncq
L’armée des ombres, La Source, Roncq jeudi 4 juin 2026.
L’armée des ombres Jeudi 4 juin, 19h30 La Source Nord
Tarif unique 4€ – Billetterie sur place auprès du Cinéma
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00
France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées est également l’un des chefs de la Résistance. Dénoncé et capturé, il est incarcéré dans un camp de prisonniers. Alors qu’il prépare son évasion, il est récupéré par la Gestapo…
Intervenant : Thibault Tellier, historien et professeur des universités
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/515/l-armee-des-ombres »}]
De Jean-Pierre Melville (France, 1969, 2h23) Avec Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel film rdv cinéma
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