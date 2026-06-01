Mosaïque – concert de la Philharmonie, La Source, Roncq
Mosaïque – concert de la Philharmonie, La Source, Roncq dimanche 7 juin 2026.
Mosaïque – concert de la Philharmonie Dimanche 7 juin, 17h00 La Source Nord
Gratuit – Réservation en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
À travers un programme éclectique, le concert met en lumière la diversité des timbres et des émotions de l’ensemble.
Chaque œuvre en révèle une facette : les bois déploient leurs couleurs, les cuivres leur éclat, tandis que les percussions structurent l’ensemble avec précision.
Mosaïque reflète ainsi un tableau vivant, généreux et profondément musical.
En bonus, découvrez la méthode inattendue utilisées par nos directeurs artistiques pour sélectionner les œuvres interprétées.
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/558/mosaique-concert-de-la-philharmonie »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-mosaique »}]
Mosaïque est une invitation au voyage au cœur de l’orchestre d’harmonie, formation riche et colorée où chaque famille d’instruments trouve sa place. concert musique
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