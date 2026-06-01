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Restitution des ateliers adultes par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq

Restitution des ateliers adultes par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq

Restitution des ateliers adultes par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq jeudi 11 juin 2026.

Lieu : La Source

Adresse : 293 rue de Lille 59223 RONCQ

Ville : 59223 Roncq

Département : Nord

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : 5€ - Gratuit moins de 18 ans - Billetterie sur place

Restitution des ateliers adultes par le Théâtre Mandragore Jeudi 11 juin, 19h30 La Source Nord

5€ – Gratuit moins de 18 ans – Billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00

Ginou et Vincent, couple d’arrivistes, invitent chaque année trois couples d’amis et leurs enfants respectifs pour un week end dans leur maison de campagne.

Mais le week-end ne va pas se dérouler comme prévu…

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/560/restitution-des-ateliers-adultes-par-le-theatre-mandragore »}]
PETIT WEEK-END ENTRE AMIS – De Viviane Pidancet théâtre spectacle

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