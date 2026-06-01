Restitution des ateliers adultes par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq

Restitution des ateliers adultes par le Théâtre Mandragore Jeudi 11 juin, 19h30 La Source Nord

5€ – Gratuit moins de 18 ans – Billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00

Ginou et Vincent, couple d’arrivistes, invitent chaque année trois couples d’amis et leurs enfants respectifs pour un week end dans leur maison de campagne.

Mais le week-end ne va pas se dérouler comme prévu…

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/560/restitution-des-ateliers-adultes-par-le-theatre-mandragore »}]

PETIT WEEK-END ENTRE AMIS – De Viviane Pidancet théâtre spectacle