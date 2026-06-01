Exposition des ateliers enfants par l’association Arts Plastiques, La Source, Roncq
Exposition des ateliers enfants par l’association Arts Plastiques, La Source, Roncq mardi 9 juin 2026.
Exposition des ateliers enfants par l’association Arts Plastiques 9 – 21 juin La Source Nord
Gratuit – exposition visibles aux heures d’ouverture de la Source
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T09:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Un événement qui met en lumière la richesse et la diversité des créations de ces jeunes talents dotés d’une imagination débordante.
À travers différentes techniques — encre colorée, pastel gras, collage, acrylique, dessin ou feutre — chaque enfant a pu développer son propre univers créatif.
Encadrés par l’animatrice Florence Ferla, les ateliers ont aussi renforcé leur confiance et leur sensibilité artistique.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir cette exposition haute en couleurs.
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/563/exposition-des-ateliers-enfants-par-l-association-arts-plastiques »}]
L’association des Arts plastiques de Roncq présente les œuvres réalisées par les enfants durant l’année écoulée, lors de son exposition annuelle. exposition peinture
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