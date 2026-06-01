Restitution des ateliers adultes par le Théâtre Mandragore, La Source, Roncq

Restitution des ateliers adultes par le Théâtre Mandragore Mercredi 10 juin, 19h30 La Source Nord

5€ – Gratuit – 18 ans – Billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T19:30:00+02:00 – 2026-06-10T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T19:30:00+02:00 – 2026-06-10T21:30:00+02:00

La vie s’écoule paisiblement dans la ferme des Duval, entre les travaux d’Anatole, les chamailleries de Marguerite et d’Annick, sous le regard amusé de la mémé.

Seule ombre au tableau : l’absence de la fille aînée, Marie-Louise, depuis des mois.

Devenue Marylou, célèbre actrice, elle revient au pays, accompagnée par son agent et une équipe de télévision…

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/559/restitution-des-ateliers-adultes-par-le-theatre-mandragore »}]

UNE STAR EN CAMPAGNE – De Yvon TABURET théâtre cours