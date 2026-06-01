Samedi et vous ? « Il fallait que vous soyez tous là », François Laërte,, La Source, Roncq

Samedi et vous ? « Il fallait que vous soyez tous là », François Laërte, Samedi 6 juin, 10h30 La Source Nord

Gratuit – inscription en ligne et à l’accueil de la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Un magasin de jouets anciens, une étrange boutique poussiéreuse, tenue par un commerçant énigmatique, accueille des clients qui ne savent pas vraiment pourquoi ils en franchissent la porte. Ils y seront confrontés à tout ce qu’ils ont occulté, pour le meilleur et pour le pire.

Avec son écriture moderne et poétique, François Laërte nous offre un livre troublant, empli de nostalgie, souvent poignant.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/479/samedi-et-vous-rencontre-avec-l-auteur-du-livre-il-fallait-que-vous-soyez-tous-la-francois-laerte »}]

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