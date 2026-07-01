Arles à l’époque de l’invention de la photographie, Archives municipales, Arles

Informations pratiques

Arles à l’époque de l’invention de la photographie 19 septembre 2026 – 29 septembre 2027 Archives municipales Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-29T13:30:00+02:00 – 2027-09-29T17:30:00+02:00

L’exposition organisée par les Archives d’Arles invite à découvrir les événements, petits et grands, qui ont marqués la vie à Arles à l’époque de l’invention de la photographie. A travers différents thèmes, nous découvrirons les préoccupations des Arlésiens entre le dégagement de l’amphithéâtre, ouverture du musée lapidaire dans l’ancienne église Sainte-Anne, l’école de dessin municipale, le canal d’Arles à Bouc…

L’exposition sera ouverte pour les journées du patrimoine de 14h à 18h, et aux heures d’ouverture au public de la salle de lecture : lundi et mercredi 9h-12h/13h30-17h30 ; mardi et vendredi 13h30-17h30.

Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

Lien internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie

Archives municipales Espace Van Gogh place Felix Rey 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]

L’exposition organisée par les Archives d’Arles invite à découvrir les événements, petits et grands, qui ont marqués la vie à Arles à l’époque de l’invention de la photographie. A travers différents …

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