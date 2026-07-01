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Arles à l’époque de l’invention de la photographie, Archives municipales, Arles

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Arles

Arles à l’époque de l’invention de la photographie, Archives municipales, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
mercredi 29 septembre 2027
Lieu
Archives municipales
Adresse
Espace Van Gogh place Felix Rey 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

Arles à l’époque de l’invention de la photographie 19 septembre 2026 – 29 septembre 2027 Archives municipales Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2027-09-29T13:30:00+02:00 – 2027-09-29T17:30:00+02:00

L’exposition organisée par les Archives d’Arles invite à découvrir les événements, petits et grands, qui ont marqués la vie à Arles à l’époque de l’invention de la photographie. A travers différents thèmes, nous découvrirons les préoccupations des Arlésiens entre le dégagement de l’amphithéâtre, ouverture du musée lapidaire dans l’ancienne église Sainte-Anne, l’école de dessin municipale, le canal d’Arles à Bouc…
L’exposition sera ouverte pour les journées du patrimoine de 14h à 18h, et aux heures d’ouverture au public de la salle de lecture : lundi et mercredi 9h-12h/13h30-17h30 ; mardi et vendredi 13h30-17h30.
Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
Lien internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie

Archives municipales Espace Van Gogh place Felix Rey 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]
L’exposition organisée par les Archives d’Arles invite à découvrir les événements, petits et grands, qui ont marqués la vie à Arles à l’époque de l’invention de la photographie. A travers différents …

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