Arles in situ, parcours photographique, Hôtel de Ville, Arles
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Arles
Informations pratiques
Arles in situ, parcours photographique 18 septembre 2026 – 30 septembre 2027 Hôtel de Ville Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2027-09-30T09:00:00+02:00 – 2027-09-30T20:00:00+02:00
Exposition à ciel ouvert : photographies anciennes d’Arles, replacées in situ, à découvrir dans les monuments historiques, la Ville et les Villages d’Arles.
Ces photographies datant de 1845 à 1945 sont issues des fonds photographiques de la Médiathèque d’Arles, des archives municipales, du Museon Arlaten, du Musée de la Camargue, du ministère de la Culture, et également de collections de cartes postales de particuliers.
Une application mobile, qui sera créée par les étudiants de l’IUT d’Arles, permettra à partir de juin 2027 de situer ces photographies anciennes, ainsi que d’autres, dans l’espace public.
Les photographies situées dans les monuments historiques seront visibles aux horaires d’ouverture des monuments, indiqué ici : https://arles.fr/decouvrir/le-patrimoine/
Plan du parcours disponible à l’Hôtel de Ville et à l’Office de tourisme d’Arles.
Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
Site internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie
Hôtel de Ville Place de la République 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://arles.fr/decouvrir/le-patrimoine/ »}, {« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]
Exposition à ciel ouvert : photographies anciennes d’Arles, replacées in situ, à découvrir dans les monuments historiques, la Ville et les Villages d’Arles.
Projet d’application mobile de l’IUT informatique de Aix-Marseille Université © Sébastien Thon
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