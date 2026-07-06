‘Armed With Love’ / Lucy Khanyan Trio Ft. Emcee Agora JASS CLUB PARIS Paris
mercredi 2 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Récemment enregistré à Paris avec le contrebassiste français Gabriel Pierre et le batteur-percussionniste brésilien Isaias Alves, leur nouvel album ‘Armed With Love’ mêle improvisation, ambiance cinématographique et esprit folk.
Une soirée où l’on navigue entre héritage ancestral et exploration avant-gardiste, avec en invité le rappeur Emcee Agora qui vient ajouter aux compositions de Lucy une dimension jazz-hip-hop !
Lucy Khanyan / piano
Gabriel Pierre /contrebasse
Isaías Alves / batterie
Guest – Emcee Agora / voix
La pianiste et compositrice arméno-américaine Lucy Khanyan donne son nom à un trio multiculturel qui navigue entre folk, jazz et avant-garde avec une liberté rare.
Le mercredi 02 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 02 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-02T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-02T19:30:00+02:00_2026-09-02T20:30:00+02:00;2026-09-02T21:30:00+02:00_2026-09-02T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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