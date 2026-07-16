Arnaud Demanche Beaux tout nus Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Arnaud Demanche Beaux tout nus

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-10 20:00:00

fin : 2027-04-10 21:45:00

Date(s) :

2027-04-10

en accord avec LAZERSTORM PRODUCTION et TAMAM PRODUCTION et en partenariat avec RMC.

Alors qu’il est anorexique, une femme lui lance lors son premier rendez-vous amoureux Les mecs qui ont l’air de sortir d’Auschwitz, je peux pas.

25 ans plus tard, Arnaud Demanche en a fait un spectacle.

Dans Beaux Tout Nus , il s’attaque avec son humour corrosif à notre obsession de l’apparence complexes, séduction, réseaux sociaux, chirurgie esthétique, masculinisme…

Comment s’aimer dans une époque qui nous explique toute la journée qu’on n’est jamais assez bien ?

Un spectacle drôle, piquant et terriblement humain.

Dont vous repartirez en vous trouvant plus beau.

(Ou au minimum en trouvant les autres plus moches)

Placement libre assis.Tout public

30 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

In collaboration with LAZERSTORM PRODUCTION and TAMAM PRODUCTION, and in partnership with RMC.

While he was anorexic, a woman told him on their first date: “Guys who look like they just walked out of Auschwitz—I can’t do it.”

25 years later, Arnaud Demanche turned it into a show.

In %AB Beaux Tout Nus %BB, he uses his biting humor to tackle %E0 our obsession with appearance: insecurities, seduction, social media, cosmetic surgery, masculism…

How can we love ourselves in an era that tells us all day long that we’re never good enough?

A funny, biting, and deeply human show.

You’ll leave feeling more beautiful.

(Or at the very least, finding everyone else uglier.)

Unreserved seating.

L’événement Arnaud Demanche Beaux tout nus Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH