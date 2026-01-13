Arnaud Demanche Le Petit Kursaal Besançon

Arnaud Demanche

Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-25 20:00:00

fin : 2027-06-25

Date(s) :

2027-06-25

Arnaud Demanche en spectacle le 13 mars 2027 à l’Écrin à Talant et au Petit Kursaal à Besançon le 25 juin 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après avoir sillonné la France avec son précédent spectacle, Arnaud Demanche remonte sur scène pour démontrer à quel point vous êtes génial !

À l’heure où les réseaux sociaux, les médias, les influenceurs et les stars nous répètent 25 fois par minute à quel point leur vie est mieux que la nôtre, à notre tour de leur montrer qu’on est exceptionnel ! Venez rire, réfléchir et repartez prêt à conquérir le monde ! .

Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arnaud Demanche

L’événement Arnaud Demanche Besançon a été mis à jour le 2026-01-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)