Arnaud Roulin Studio de l’Ermitage Paris

Après le succès critique de son premier album Massages for Piano, Voyage Pentatonique est le nouvel album solo du pianiste et compositeur Arnaud Roulin, entendu aux côtés de Jeanne Added, Laurent Bardainne ou Thomas de Pourquery.

Mêlant piano, synthétiseurs, c’est une œuvre de chambre cosmique pour piano et orchestre synth-phonique, où écriture et improvisation se rencontrent.

Entre jazz, classique et musiques atmosphériques, Arnaud Roulin convoque des influences allant de Beverly Glenn-Copeland à Pink Floyd, en passant par Mahler et Kraftwerk.

À l’heure de l’intelligence artificielle et des musiques automatives, tous les chemins semblent connus.

Voyage Pentatonique célèbre l’humanité de la création : accueillir l’accident, l’inconnu et le hasard.

Paré.es au décollage ?

Arnaud Roulin : piano et synthétiseurs

Le Festival Jazz à la Villette | Under the Radar & le Studio de l’Ermitage présentent Arnaud Roulin :

Le mercredi 02 septembre 2026

de 20h30 à 22h00

payant Prévente : 20 EUR

Tarif sur place : 23 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-02T20:30:00+02:00_2026-09-02T22:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

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