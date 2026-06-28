Arnaud Roulin Studio de l’Ermitage Paris
Arnaud Roulin Studio de l’Ermitage Paris mercredi 2 septembre 2026.
Après le succès critique de son premier album Massages for Piano, Voyage Pentatonique est le nouvel album solo du pianiste et compositeur Arnaud Roulin, entendu aux côtés de Jeanne Added, Laurent Bardainne ou Thomas de Pourquery.
Mêlant piano, synthétiseurs, c’est une œuvre de chambre cosmique pour piano et orchestre synth-phonique, où écriture et improvisation se rencontrent.
Entre jazz, classique et musiques atmosphériques, Arnaud Roulin convoque des influences allant de Beverly Glenn-Copeland à Pink Floyd, en passant par Mahler et Kraftwerk.
À l’heure de l’intelligence artificielle et des musiques automatives, tous les chemins semblent connus.
Voyage Pentatonique célèbre l’humanité de la création : accueillir l’accident, l’inconnu et le hasard.
Paré.es au décollage ?
Arnaud Roulin : piano et synthétiseurs
Le Festival Jazz à la Villette | Under the Radar & le Studio de l’Ermitage présentent Arnaud Roulin :
Le mercredi 02 septembre 2026
de 20h30 à 22h00
payant Prévente : 20 EUR
Tarif sur place : 23 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-02T20:30:00+02:00_2026-09-02T22:00:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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