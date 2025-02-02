Arnaud Tsamère Grand Kursaal Besançon

Arnaud Tsamère

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Arnaud Tsamere en spectacle!

Après le succès de son précédent spectacle 2 mariages et 1 enterrement joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal +, un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène à partir de janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais ! .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Arnaud Tsamère

German : Arnaud Tsamère

Italiano :

Espanol :

L’événement Arnaud Tsamère Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME