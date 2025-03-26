ARNAUD TSAMERE – PALAIS DES CONGRES – SALLE SCHWEITZER Strasbourg

ARNAUD TSAMERE Début : 2026-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Après le succès de son précédent spectacle « 2 mariages et 1 enterrement » joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal , un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais

PALAIS DES CONGRES – SALLE SCHWEITZER place de Bordeaux – Wacken 67000 Strasbourg 67