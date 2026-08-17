AGENDA · Grignan
Aroma Stretching Domaine de Montine Grignan
samedi 17 octobre 2026 · Domaine de Montine · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Aroma Stretching
Domaine de Montine BP 5 Grignan Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’ Aroma’ Stretching est une séance d’étirements doux adaptés
.
Domaine de Montine BP 5 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61 contact@doroterra.com
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English :
Aroma’ Stretching is a session of gentle, tailored stretches
L’événement Aroma Stretching Grignan a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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