Week-end de clôture de l’exposition À voi(e)x d’encre Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan
dimanche 30 août 2026 · Espace d'Art François-Auguste Ducros · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Week-end de clôture de l’exposition À voi(e)x d’encre
Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
30 août 2026 à 16h, à l’Espace Ducros ; clôture de l’exposition À voi(e)x d’encre avec la présence de Clémence Bouchereau et la lecture d’un de ses textes Elle et ses mots .
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Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 53 40 58 espaceducros@gmail.com
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English :
August 30, 2026, at 4:00 p.m., at the Espace Ducros; closing of the exhibition %C0 voi(e)x d’encre with Clémence Bouchereau in attendance and a reading of one of her texts, %AB Elle et ses mots %BB.
L’événement Week-end de clôture de l’exposition À voi(e)x d’encre Grignan a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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