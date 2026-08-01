Concert Baroque Duo Jade Rue Saint Sauveur Grignan

Informations pratiques

Grignan

Concert Baroque Duo Jade

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Au chapeau Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:00:00

fin : 2026-08-25 21:15:00

Date(s) :

2026-08-25

Rendez-vous le 25 août à la magnifique collégiale Saint-Sauveur de Grignan, pour un concert baroque avec Julien Gailledrat, contre-ténor et Adèle Hubaux à la viole de gambe.

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Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 08 38 69 agence.ambitus@gmail.com

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English :

Join us on August 25 at the magnificent Saint-Sauveur Collegiate Church in Grignan for a Baroque concert featuring Julien Gailledrat on countertenor and Adèle Hubaux on the viola da gamba.

L’événement Concert Baroque Duo Jade Grignan a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes