Concert Baroque Duo Jade Rue Saint Sauveur Grignan
mardi 25 août 2026 · Rue Saint Sauveur · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Concert Baroque Duo Jade
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Au chapeau Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25 21:15:00
Date(s) :
2026-08-25
Rendez-vous le 25 août à la magnifique collégiale Saint-Sauveur de Grignan, pour un concert baroque avec Julien Gailledrat, contre-ténor et Adèle Hubaux à la viole de gambe.
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Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 08 38 69 agence.ambitus@gmail.com
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English :
Join us on August 25 at the magnificent Saint-Sauveur Collegiate Church in Grignan for a Baroque concert featuring Julien Gailledrat on countertenor and Adèle Hubaux on the viola da gamba.
L’événement Concert Baroque Duo Jade Grignan a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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