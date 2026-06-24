Rencontre littéraire Colophon Grignan

Grignan

Rencontre littéraire

Colophon 3 PLACE SAINT LOUIS Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:30:00

fin : 2026-08-23 20:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Rencontre en présence de DOMINIQUE SIMONNET DIMANCHE 23 AOUT 18h30

Il présentera Dictionnaire amoureux de la lune

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Colophon 3 PLACE SAINT LOUIS Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdecolophon@gmail.com

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English :

Event with DOMINIQUE SIMONNET SUNDAY, AUGUST 23, 6:30 p.m.

He will present Dictionnaire amoureux de la lune

L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes