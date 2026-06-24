Rencontre littéraire Colophon Grignan
Rencontre littéraire Colophon Grignan dimanche 23 août 2026.
Grignan
Rencontre littéraire
Colophon 3 PLACE SAINT LOUIS Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23 20:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Rencontre en présence de DOMINIQUE SIMONNET DIMANCHE 23 AOUT 18h30
Il présentera Dictionnaire amoureux de la lune
.
Colophon 3 PLACE SAINT LOUIS Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdecolophon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Event with DOMINIQUE SIMONNET SUNDAY, AUGUST 23, 6:30 p.m.
He will present Dictionnaire amoureux de la lune
L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Grignan (Drôme)
- Madame de Sévigné et le Secret de Versailles Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan 1 juillet 2026
- Un premier regard Château de Grignan Grignan 4 juillet 2026
- L’école des courtisans Château de Grignan Grignan 4 juillet 2026
- Rencontre littéraire Colophon Grignan 5 juillet 2026
- Festival de la Correspondance Grignan 6 juillet 2026