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Dernier jeudi de la Comtesse Paso a Paso Brasserie La Comtesse de Grignan Grignan

jeudi 27 août 2026 · Brasserie La Comtesse de Grignan · Grignan

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Brasserie La Comtesse de Grignan
Adresse
260 chemin des artisans
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif

Grignan

Dernier jeudi de la Comtesse Paso a Paso

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

La Brasserie La Comtesse de Grignan vous invite à découvrir la musique latine avec le groupe Paso a Paso tout en dégustant une bonne bière et de succulents hamburgers de « Momo aux fourneaux »
Ambiance conviviale et bonne humeur garanties
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Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 28 56  lacomtessedegrignan@gmail.com

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English :

La Comtesse de Grignan Brewery invites you to discover Latin music with the band Paso a Paso while enjoying a great beer and delicious burgers from « Momo aux fourneaux »
A friendly atmosphere and good vibes are guaranteed

L’événement Dernier jeudi de la Comtesse Paso a Paso Grignan a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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