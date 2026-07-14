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Le Jeudi soir de la Comtesse de Grignan Thoms et ses Tontons Brasserie La Comtesse de Grignan Grignan

jeudi 20 août 2026 · Brasserie La Comtesse de Grignan · Grignan

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Brasserie La Comtesse de Grignan
Adresse
260 chemin des artisans
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif

Grignan

Le Jeudi soir de la Comtesse de Grignan Thoms et ses Tontons

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

La Brasserie La Comtesse de Grignan vous invite à découvrir le groupe Thoms et ses Tontons tout en dégustant une bonne bière et de succulents hot-dogs
Ambiance conviviale et bonne humeur garanties
  .

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 28 56  lacomtessedegrignan@gmail.com

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English :

La Comtesse de Grignan Brewery invites you to discover the Thoms group and their Tontons while enjoying a great beer and delicious hot dogs.
A friendly atmosphere and good vibes are guaranteed.

L’événement Le Jeudi soir de la Comtesse de Grignan Thoms et ses Tontons Grignan a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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